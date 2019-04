publié le 04/04/2019 à 08:18

Reculer ou non l'âge de départ à la retraite. Depuis dix jours, c'est la cacophonie dans les rangs de la majorité. La polémique sur l'âge de la retraite enfle à l'approche de la réforme promise par Emmanuel Macron. L'exécutif et la majorité se divisent, sans que l'Élysée ne tranche le débat. "Il n'y a pas de polémique. Il y a des discussions et il y a un grand débat", assure Gérald Darmanin.



Invité de RTL ce jeudi 4 avril, le ministre de l'Action et des Comptes publics a refusé de se positionner sur cette question de l'âge du départ à la retraite. Cependant, l'ancien membre des Républicains assure qu'il "faut bien financer la protection sociale et la dépendance".

"Si vous souhaitez que l'on réindexe les retraites, si vous souhaitez que l'on finance la dépendance, si vous souhaitez encore plus de baisses d'impôts, il n'y a pas beaucoup de solutions, dit-il. Soit on creuse le déficit et le dette et on s'y refuse, ou alors on travaille plus longtemps soit dans la vie, soit toutes les semaines".

Et Gérald Darmanin insiste sur l'importance de financer les retraites des Français sans creuser la dette publique. "Pourquoi c'est important ? On veut dire aux Français, les yeux dans les yeux, que dans trente ans, ils auront une retraite".