publié le 03/01/2020 à 10:00

C'est la nouvelle affaire qui parasite la réforme des retraites. Le gouvernement est en effet soupçonné d'avantager des financiers américains. Ce scandale a éclaté mercredi 1er janvier au moment où la liste des personnalités décorées de la légion d'honneur a été publiée.

Une liste dans laquelle on retrouve notamment Jean-François Cirelli, le patron de la filiale française de Blackrock. BlackRock, c'est tout simplement le plus gros gestionnaire de fonds du monde. Il gère quelque 6.000 milliards d'euros qui lui sont confiés par des investisseurs, pour les faire fructifier. Jean-François Cirelli est un homme éminent, qui a été le conseiller économique de Jacques Chirac et qui a dirigé Gaz de France.

Le fait qu'il soit distingué avec la fameuse rosette déchaîne les critiques de l'opposition de droite et de gauche, qui y voit la preuve de la collusion d'Emmanuel Macron avec la finance internationale. En fait, les opposants à la réforme redoutent justement la mainmise des financiers sur nos retraites, à cause de la réforme qui, selon eux, affaiblirait le régime de base public, celui de la sécurité sociale.

Un système complémentaire par capitalisation pointé du doigt

Une disposition de la réforme, qui va faire sortir partiellement les plus hauts salaires du régime de la sécurité sociale, leur fait craindre tout cela. Ils ne seront assurés pour leur retraite par le futur régime universel qu'à hauteur de 10.000 euros de salaire par mois. Au-delà de ce montant, ils continueront à verser une cotisation, mais sans accumuler de droits supplémentaires.

Ce sera donc une cotisation de solidarité pure. Pour le reste, s'ils veulent davantage de retraite, il faudra qu'ils se débrouillent tous seuls, avec un système privé de complément, de l'épargne individuelle, qu'on appelle capitalisation. Et c'est là qu'interviennent tous les fantasmes sur Blackrock et la finance de ce gestionnaire de fonds, avec la complicité de nos gouvernants.

Tout cela reste des fantasmes car les Français qui gagnent plus de 10.000 euros par mois, qui sont environ 300.000, paieront une sur-cotisation en pure perte, sans profit pour eux. Pour le reste, ils accumuleront moins de droits. On ne peut pas dire que ça affaiblisse le système mais la réforme envisagée est largement redistributive, au détriment des carrières ascendantes, justement celles des cadres supérieurs, au profit des petites retraites et des carrières à trous.