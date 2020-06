À quoi vont ressembler les 24 heures du Mans virtuelles ?

publié le 13/06/2020 à 13:43

C'est jour de fête pour les amateurs de vitesse : à 15h, ce samedi 13 juin, est donné le départ des 24 heures du Mans virtuelles car la vraie épreuve a été reportée au 19 et 20 septembre prochain à cause de l'épidémie du coronavirus. Il y aura donc une course ce week-end mais à bord de bolides virtuels.

C'est Tony Parker qui donnera le coup d'envoi de ces premiers 24h du Mans virtuels. 50 voitures en course avec des équipes composées de quatre pilotes. Beaucoup de stars de la F1 ont accepté de jouer le jeu comme le petit génie Charles Leclerc ou encore Fernando Alonso ainsi que d'anciens champions.

Concrètement, 200 pilotes dans le monde entier seront sur simulateur, soit chez eux soit dans leur équipe. Ils vont se relayer pendant 24 heures.

"Ce sont exactement les mêmes règles", assure Pierre Fillon, le président de l'automobile club de l'Ouest, organisateur des 24 heures. "Il y aura un départ lancé, il faut tenir compte de l'usure des pneus, la météo va changer, les pilotes ont un temps minimum et maximum de conduite. On pourra aussi les voir en caméra et ce sera retransmis, la seule différence c'est que l'image est virtuelle".

Les 13,629 km du circuit seront par ailleurs reproduits, une course où tous les détails ont été travaillés.