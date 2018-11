publié le 21/11/2018 à 08:13

N'en déplaise aux vieux barbants râleurs et nostalgiques, tous les jeunes ne braquent pas un revolver sur la tempe de leurs professeurs pour les terroriser. Certains vont même jusqu'à les sauver et se battre pour qu'ils restent en vie. C'est en tout cas ce qu'on fait ces jeunes du lycée privée de Lens, qui ont vu leur professeur de maths s'effondrer sous leurs yeux. Ils font alors preuve d'un sang-froid incroyable pour des gamins de leur âge et sans hésiter, mettent en pratique les rudiments de premiers secours.



Où ont-ils appris ces gestes si précieux de survie, ces mômes dégourdis ? À l'école eh oui ! Et ce depuis leur plus jeune âge. On commence à leur inculquer dés l'école primaire. Je me suis dit qu'elle était pas si mal notre école de la République sur les épaules de laquelle ont met pourtant beaucoup de choses et que notre jeunesse, elle était chouette aussi.

J'ai retrouvé une citation que l'on prête à tord ou à raison à Socrate, qui aurait dit : "Notre jeunesse est mal-élevée, elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens". Dommage pour Socrate, il ne connaissait pas les lycéens de Lens, c'est comme ça.