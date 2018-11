Service national universel : "C'est Retour vers le futur", dit Isabelle Saporta

publié le 20/11/2018 à 07:25

C'est LA réforme de société la plus puissante depuis de nombreuses années selon Gabriel Attal, son instigateur. Novation incroyable, il a réinventé feu le service militaire ou la furieuse impression d'être dans un épisode de Retour vers le futur. Il manquerait plus qu'on interdise le portable à l'école et qu'on propose aux enfants de remettre un uniforme et hop, retour au temps de pépé et mémé. Ah pardon, le nouveau monde l'a déjà proposé, c'est marrant comme il a les couleurs sépias de l'ancien.



L'autre chose à savoir, Gabriel Attal a bien insisté là-dessus, ce service militaire n'a rien à voir avec l'ancien. D'ailleurs les jeunes ne seront jamais accueillis dans des casernes. Ah, au temps pour moi, si, une bonne partie d'entre eux le seront. Enfin, les encadrants ne seront jamais des militaires. Ah, mille excuses, il y en aura aussi.

En tout cas, ce sera nettement moins long, un mois au lieu d'un an. Un mois pour faire société, fédérer la jeunesse autour de valeurs communes, créer un sentiment d'unité nationale, bon courage aux futurs encadrants ! Ce petit mois d'intégration ressemble furieusement à un mois de rattrapage de tout ce qu'on a raté à l'école. Il manquerait plus que ce mois de rattrapage soit juste facultatif... encore une fois pardon, il le sera jusqu'en 2026.

On s'amuse bien quand même avec le nouveau monde, presque autant qu'avec l'ancien, c'est comme ça.