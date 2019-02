publié le 08/11/2018 à 07:02

Les prix du carburant ne cessent de s'envoler. Sur fond de hausse des taxes et de flambée des cours du pétrole, le prix du litre d'essence a pris près de 15% en un an et celui du gasoil plus de 20%.



Dans certaines stations-service, le diesel, historiquement plus abordable, est devenu plus coûteux que l'essence. Son prix dépasse même parfois les deux euros et flirte avec des niveaux jamais vus depuis les années 2000.

À l'approche de la journée de blocage national, prévue samedi 17 novembre, la grogne des Français monte en puissance et vire à la colère. Interpellé dans la rue à Verdun, Emmanuel Macron a tenté de se justifier : "le carburant, c'est pas bibi". En attendant l'issue du mouvement de protestation, les automobilistes s'organisent pour réaliser des économies à la pompe.

Des sites et des applications pour comparer les prix

Des sites Internet et des applications permettent aux automobilistes de partir à la chasse aux bonnes affaires à proximité de chez eux. Le site du gouvernement, prix-carburant.gouv.fr, est très complet et permet de retrouver les prix pratiqués par plus de 10.000 stations. Mais les tarifs ne sont pas actualisés en temps réel.



Des sites animés par des communautés, comme Zagaz.com et Carbu.com, sont plus réactifs et offrent la possibilité d'épingler vos stations favorites. Mais certaines informations font parfois défaut.



Des applications comme Gasoil Now, Essence & Co ou Carburant moins cher utilisent la géolocalisation du smartphone pour proposer les stations aux tarifs les plus intéressants en fonction de différents critères (carburants, enseignes préférées, distance maximale, etc.). Elles ont l'avantage d'être mises à jour régulièrement et proposent des itinéraires pour s'y rendre rapidement.

Évitez les centres-villes et les voies rapides

Surfant sur le mécontentement, certains hypermarché jouent la carte du carburant à prix coûtant. Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché et Leclerc ne réaliseront pas de marge sur les carburants dans les prochains jours afin d'inciter les consommateurs à faire leurs courses dans leurs magasins et lancer leurs ventes de Noël. Les prix baissent de 2 à 3 centimes par litre. Cela permet d'économiser plusieurs dizaines de centimes d'euro par plein.



D'une manière générale, les stations de supermarché proposent des tarifs plus avantageux que celles des groupes pétroliers. Pour éviter une facture trop salée, il est aussi préférable d'éviter les stations sur les aires d'autoroute et les voies rapides, dans les zones rurales, sur les îles et en centre-ville. Mieux vaut privilégier les points de vente situés en périphérie des métropoles et dans les villes de taille moyenne.



Les automobilistes habitant près d'un pays frontalier peuvent profiter de prix plus attractifs en passant la frontière. La Commission européenne publie chaque semaine les prix du carburant pratiqués dans les pays de l'UE. Selon ces données, le Luxembourg et l'Espagne sont les plus intéressants avec des économies de 20 à 30 centimes par litre.