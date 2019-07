publié le 15/07/2019 à 18:02

Mis en place en réponses aux mobilisations des "gilets jaunes", l'élargissement de la prime d'activité a été introduit le 1er janvier 2019. Désormais, 4,1 millions de ménages perçoivent tous les mois ce complément de revenu d'un montant moyen de 160 euros.

Sont concernés les travailleurs qui touchent entre 0,5 et 1,5 Smic. Les étudiants salariés et apprentis y sont également éligibles à partir d'un salaire net de 932 euros.

Mais sur 10 personnes éligibles, seulement 8 ont fait les démarches et déposé un dossier pour en bénéficier. Pour savoir si vous pouvez percevoir l'aide, un simulateur en ligne est disponible sur le site de la Caisse Nationale des Allocations Familiales. Le résultat est une estimation à titre indicatif, mais cela vous permet d'estimer si, oui ou non, selon vos revenus, vous êtes éligibles, et donc de déposer un dossier à la CAF.

Si votre dossier est validé, les versements débuteront le mois suivant votre demande.