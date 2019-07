et AFP

publié le 29/07/2019 à 12:01

Victime de son succès, les conditions d'attribution de la prime à la conversion vont changer le 1er août. Et forcément, les conditions d'attribution se durcissent. Il ne reste donc que quelques jours pour profiter de l'ancienne version du dispositif, et pour acheter un véhicule neuf ou d'occasion, thermique ou électrique, en mettant au rebut un véhicule ancien essence ou diesel.

Les premiers exclus du dispositif seront les ménages les plus favorisés. En effet, le dispositif ne prend plus en compte le caractère imposable ou non du ménage, mais le revenu fiscal de référence (RFR). Pour bénéficier du maximum de prime, il faudra à partir du 1er août avoir un RFR par part inférieur ou égal à 13.489 euros.

Ensuite, le coût d'achat de la voiture neuve sera pris en compte. Avant le 1er août, tous les véhicules sont éligibles. Après, la prime de conversion ne s'appliquera plus aux véhicules de plus de 60.000 euros. Les plafonds d'émission du nouveau véhicule seront revus à la baisse, 117 grammes au kilomètre, contre 122 actuellement.

Enfin, concernant les véhicules mis au rebut éligibles, les véhicules classés en vignette Crit'Air 2 ne pourront plus permettre d'obtenir la prime à la conversion. À noter, les véhicules dit "flex-fuel", qui roulent au superéthanol E85 : leur éligibilité prendra en compte un abattement de 40% sur leurs émissions de CO2.

Le gouvernement a mis en place un site internet qui permet de tester en quelques questions son éligibilité. Y sont également publiés le détail des barèmes, avant et après le 1er août.