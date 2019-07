publié le 02/07/2019 à 12:27

Une prime à la conversion rabotée ? C'est l'idée sur laquelle planche le ministère de l'Économie. Selon les informations de Franceinfo, cette prime coûte "très cher à l'État : 1 milliard d'euros".

Pour rappel, la prime à la conversion permet d'acheter un nouveau véhicule moins polluant, en bénéficiant d'une aide de l'État. En fonction des revenus, mais aussi du véhicule, cette dernière peut s'élever jusqu'à 5.000 euros. Au cœur de la crise des "gilets jaunes", le gouvernement avait alors annoncé une hausse de cette prime. En effet, depuis le 1er janvier 2019, la prime à la conversion est doublée pour les 20% des ménages les plus modestes et les actifs qui ne paient pas d'impôts et parcourent plus de 60 km chaque jour pour se rendre à leur lieu de travail.

Un ministre confie ainsi à Franceinfo vouloir "resserrer le dispositif". Comment ? "Est-ce normal qu’un automobiliste qui a les moyens de s’acheter une Jaguar bénéficie de cette aide au même titre qu’un ménage modeste qui va s’acheter une Zoe ?", explique-t-il en s'empressant d'ajouter que "ce ne sont que des pistes de travail".

> Prime à la conversion : comment en bénéficier Crédit Image : JEAN-PIERRE CLATOT / AFP | Crédit Média : RTL/ Max Leleu | Date : 12/03/2019