et AFP

publié le 03/09/2018 à 20:28

C'est une bonne nouvelle pour les Français qui connaissent des fins de mois difficiles. Bruno Le Maire a annoncé ce lundi 3 septembre avoir obtenu un accord avec le secteur bancaire français.



Selon le ministre de l'Économie, les banques vont s'engager à limiter les frais d'incident bancaire à 200 euros par an "pour les plus fragiles". En cas de découvert non autorisé ou dépassant un délai autorisé, les clients doivent en effet payer des sommes supplémentaires.



Les banques ont également promis de développer l'offre "spécifique" à destination du public le plus vulnérable. Cette offre, créée en 2014, prévoit un ensemble de services bancaires de base (tenue de compte bancaire, carte de paiement et de retrait, possibilité d'effectuer des virements et des prélèvements) au coût modéré de 3 euros maximum par mois.

Mais quatre ans après son lancement, cette offre ne profite en fin de compte qu'à 375.000 clients bancaires fragiles, soit à peine plus de 10% des personnes éligibles. "C'est trop peu", avait jugé dimanche M. Le Maire dans un entretien télévisé.



Le nombre de bénéficiaires de cet offre devrait progresser de 30% d'ici 2019 selon le ministre, qui s'est exprimé à la suite d'une rencontre avec la Fédération bancaire française.