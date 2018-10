et Camille Schmitt

Le gendarme boursier américain a pris une décision exceptionnelle. Le sulfureux patron de Tesla, Elon Musk, doit quitter le fauteuil présidentiel de son entreprise pendant 3 ans.



À l’origine, le millionnaire devait être interdit à vie de présider une entreprise cotée en bourse. Il devait être excommunié de tout business, en quelques sortes. Mais finalement, les autorités boursières ont accepté de transiger. En échange d’un chèque de 20 millions d’euros et de la constitution d’un groupe de chaperons chargés de surveiller sa conduite, Elon Musk pourra revenir à la présidence d’une entreprise dans 3 ans.

Le millionnaire est épinglé à cause de ses déclarations trompeuses sur la santé financière ou industrielle de ses sociétés. Comme lorsqu’il a annoncé le retrait de Tesla de la Bourse de New York, ce qui a valu une chute de l’action de l’entreprise et a ruiné quelques investisseurs.

La sanction a été adoucie au dernier moment, car tous s’accordent sur le fait que Tesla, Space X ou encore Hyperloop ne peuvent se passer d’Elon Musk. La Bourse reconnaît qu’il est l’âme de ces sociétés. Les autorités financières ont donc opté pour lui taper sur les doigts, plutôt que de l’assommer définitivement. Les investisseurs n’aiment pas les grandes gueules mais elles savent aussi que ce sont elles qui leur font gagner beaucoup d’argent.

