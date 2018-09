publié le 27/09/2018 à 09:33

Une société canadienne analyse depuis dix ans les coûts de fabrication des smartphones d'Apple. Est-ce que c'est cohérent avec les prix de vente appliqués par la marque à la pomme ? Économiquement, évidemment non. Mais il faut bien comprendre qu'Apple n'est plus un fabricant de téléphones : c'est un industriel du luxe.



Le dernier modèle de sa gamme coûte 1.700 euros. C'est un Smic et demi, quand même. Sa fabrication, sortie des usines chinoises, revient, selon les spécialistes, à moins de 400 euros. C'est un écart assez vertigineux. Une marge brute qui tourne autour de 70%.

C'est quasiment surréaliste dans l'univers industriel. Apple est certainement, avec quelques grands noms du luxe et du parfum, la seule entreprise au monde qui affiche une rentabilité aussi élevée. Mais c'est aussi la seule qui est capable de vous faire acheter un téléphone plus cher qu'un ordinateur portable très puissant.

Apple, roi du marketing et de la com'

Comment Apple peut-il gagner 1.300 euros par téléphone ? Rappelons que 1.300 euros, c'est du brut. Pour obtenir la recette nette, il faut quand même retrancher la Recherche et le Développement, le transport, la distribution, les redevances de brevet et peut-être même les procès. Sans oublier, surtout, le marketing et la com', les grandes spécialités de l'entreprise.



Mais même en chargeant la barque au maximum, Apple gagne 600 euros chaque fois que vous dépensez 1.000 euros dans son magasin. On comprend facilement pourquoi Apple est la première entreprise au monde à dépasser 1.000 milliards de valeurs à la Bourse et qu'elle a 200 milliards planqués à travers des paradis fiscaux dans le monde.