publié le 19/11/2019

Un bien d'exception. Encore faut-il avoir les moyens de se l'offrir. L'agence immobilière de luxe Sotheby's International Realty a récemment posté sur son site une annonce pas comme les autres : une île privée est à vendre. Il s'agit de l'île Roc'h ar Hon, près de l'archipel de Bréhat, au large de la Bretagne.

L'île fait 6.240 m2 et dispose d'une maison de 140 m2 "construite en 1758 et entièrement rénovée entre 1993 et 1996", précise l'annonce de Sotheby's International Realty. Avec vue sur mer, évidemment. "Le séjour vitré vous donne l’impression d’être sur la proue d’un bateau".

La propriété est donc accessible par bateau. Il faut naviguer seulement dix minutes depuis L'Arcouest (Côte-d'Armor) pour l'atteindre. Le prix de ce petit coin de paradis ? 1,68 million d'euros. À noter que la maison est meublée, raccordée au réseau EDF, eau et téléphone. Il est possible de faire un tour du propriétaire grâce à une vidéo postée sur YouTube.

> Île Roch Ar Hon