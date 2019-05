Audrey-Laure Bergenthal, fondatrice de Euveka, finaliste du prix "Business With Attitude"

C'est un pari un peu fou que s'est lancé Audrey-Laure Bergenthal, la fondatrice de Euveka. L'entreprise a en effet conçu un mannequin robotisé intelligent, capable de changer de forme sur demande.

Il permet ainsi de simuler toutes les morphologies humaines existantes, ce qui est très utile pour le secteur de la mode aussi, mais également par exemple dans le domaine de la santé, ou même de la sécurité automobile, pour simuler les crash-test avec des mannequins plus "réels".

"Je suis partie d'une idée simple : dans la mode, je me suis rendu compte que la diversité des corps n'était pas prise en compte. J'ai regardé pourquoi, et j'ai trouvé qu'au milieu des ateliers, que ce soit en France, en Chine, ou partout dans le monde, il y avait un joli mannequin de bois, toujours le même, qui existe depuis l'Antiquité", explique Audrey-Laure Bergenthal.

Un concept qui séduit les constructeurs automobile

"Je me suis demandé alors pourquoi ne pas le rendre capable de changer de taille instantanément", ajoute l'entrepreneuse. "Euveka est né de cette idée, mais cela a été très très long, cela a pris de nombreuses années pour le développer", complète enfin Audrey-Laure Bergenthal au micro de Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud, d'Economiematin.fr.



Les robots mannequins d'Euveka ont tellement de succès qu'ils séduisent d'autres secteurs en dehors de celui de la mode, notamment, les constructeurs d'automobiles, qui souhaitent pouvoir remplacer les actuels mannequins utilisés pour les crash-tests par ceux d'Euveka, puisqu'ils sont capables de simuler des morphologies humaines jusqu'ici non prises en compte lors des essais.