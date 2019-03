Norvège : McDonald's se lance dans les nuggets vegan

publié le 19/03/2019 à 21:36

McDonald's propose en Norvège une nouvelle option pour les consommateurs vegan : les McVegan nuggets. Un porte-parole de la chaîne de restauration a confirmé au site d'informations américain Today que les nuggets végétaliens sont à base de purée de pommes de terre, de pois chiches, d'oignons, de carottes et de maïs. Ils sont ensuite enrobés d'une couche de chapelure et frits jusqu'à ce qu'ils soient croustillants.



Ces nuggets végétaux sont déjà vendus dans certains points de vente en Norvège. Ils ont l'aspect et donnent la sensation d'un nugget de poulet ordinaire. Comptez tout de même 521 calories pour 9 nuggets vegan.

Ce n'est pas la première fois que McDonald's prend en compte les végétaliens, qui ne mangent aucun produit d'origine animale, dans son menu. L'entreprise présente un peu partout dans le monde commercialise depuis 2017 un burger McVegan à base de soja en Finlande. En Suède vous pouvez trouver depuis janvier 2019 un McFalafel et en Grande-Bretagne le Happy Meal vegan garni d'un wrap tortilla aux légumes vient d'être introduit.

Contacté par RTL.fr, McDonald's France ne confirme pas, mais n'infirme pas non plus l'arrivée prochaine d'un menu vegan en France.