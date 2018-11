publié le 26/11/2018 à 20:21

Les smartphones figurent chaque année parmi les cadeaux technologiques préférés des Français. Il y a plusieurs raisons à cela. Les modèles lancés plus tôt dans l'année ont déjà baissé de plusieurs dizaines voire de quelques centaines d'euros.



Avec le Black Friday et à l'approche de Noël, les opérateurs et les marques rivalisent de promotions en boutique et en ligne. Et les distributeurs proposent souvent des offres spéciales pour épuiser leurs stocks avant la fin de leur exercice annuel.

Si la fin d'année civile est un moment opportun pour renouveler son téléphone, encore faut-il s'y retrouver parmi les nombreuses références peuplant le marché. Quelle technologie d'écran ? Avec ou sans encoche ? Combien de capteurs photo ? Marque chinoise ou constructeur historique ? Des smartphones bon marché aux modèles les plus chers, l'éventail est large, les critères nombreux et le choix compliqué. Notre guide vous aidera à trouver le modèle le plus adapté à vos usages et à votre budget.

Les petits prix (en-dessous de 250 euros)

Sous l'impulsion de constructeurs comme Honor, Wiko ou Xiaomi, le marché des smartphones d'entrée de gamme n'a jamais été aussi dense. Les appareils vendus sous les 250 euros offrent désormais des performances suffisamment élevées pour répondre aux usages multimédias les plus courants. Un écran Full HD, un lecteur d'empreintes digitales et au moins 32 Go de stockage sont aussi devenus la norme dans cette fourchette de prix. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient étanches ou très résistants sur la durée.



Le Redmi Note 5 de Xiaomi (moins de 200 euros)

le Xiaomi Redmi Note 5 est l'un des meilleurs rapports qualité-prix de 2018 Crédit : Xiaomi

La marque chinoise arrivée en France au printemps propose l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Trouvable aux alentours de 150 euros, le Redmi Note 5 offre un grand écran confortable, un processeur plus rapide que ses concurrents et une batterie très importante dans une coque en aluminium gage de solidité. Même son appareil photo s'en tire bien pour son prix. Les utilisateurs étrangers à l'interface du constructeur devront cependant s'habituer à ses menus. Prévoir une carte microSD pour augmenter sa mémoire de 32 ou 64 Go selon les configurations.



Pour environ 150 euros, Xiaomi propose aussi le Mi A2 Lite, un autre appareil d'entrée de gamme avec une bonne autonomie et des mises à jour régulières.



Le Honor 9 Lite (moins de 200 euros)

Le Honor 9 Lite bénéficie d'une double caméra à l'avant pour jouer sur le flou d'arrière-plan en selfie Crédit : Honor

Avec son design attractif, ses quatre caméras et son grand écran, le Honor 9 Lite est l'un des meilleurs ambassadeurs de sa gamme de prix. Le verre à l'avant et à l'arrière lui donnent un aspect premium et son écran de 5,6 pouces assure un bon confort de lecture. Il pêche un peu au niveau des performances mais fera l'affaire pour une utilisation classique.



Le Moto G6 Play de Motorola (moins de 180 euros)

Le Moto G6 Play est l'un des bons rapports qualité prix de 2018 Crédit : Motorola

Sans en mettre plein la vue, ce smartphone d'entrée de gamme lancé au printemps se distingue par son équilibre. Vendu sous les 200 euros, il assure des performances solides et une bonne autonomie pour les usages les plus courants. Son capteur photo prend de bons clichés lorsque les conditions sont idéales.



Le Honor 8X (en-dessous de 250 euros)



Le dernier Honor est l'un des bons rapport qualité prix de la fin d'année Crédit : Honor

Pour moins de 250 euros, le Honor 8X offre un grand écran 6,5 pouces, de bonnes performances, une bonne autonomie et un double capteur photo principal convaincant en pleine lumière. Le tout avec un design très moderne. Seule ombre au tableau, un écran et des photos peu lisibles en basse lumière et le choix de l'USB classique pour la connectique.

Les meilleurs rapports qualité-prix (à partir de 250 euros)

Ces derniers mois ont vu éclore un certain nombre de modèles accessibles, plutôt adaptés aux budgets modestes, qui ne font pas l'impasse sur les performances et se permettent de tutoyer les modèles les plus chers. Portés par des constructeurs agressifs, ils proposent quasiment tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone performant en 2018 pour moins de 500 euros.



Le Honor Play (à partir de 329 euros)

Le Honor Play est proposé à partir de 329 euros Crédit : RTLNet

Le Honor Play cible les jeunes avec une fiche technique haut de gamme (puce Kirin 970, écran 18:9) et une technologie GPU Turbo créée par la marque pour optimiser les performances pendant les parties tout en réduisant la consommation de la batterie. Son processeur puissant, sa batterie endurante et son habillage en aluminium lui garantissent une bonne durabilité. Un smartphone équilibré seulement en retrait des meilleurs sur la partie photo.



Dans le même genre, le Honor 10 propose globalement les mêmes qualités avec un capteur photo noir et blanc.



Le Pocophone F1 (à partir de 329 euros)

Le Pocophone F1 vise les utilisateurs en quête de performance Crédit : RTLNet

Pour un prix raisonnable, le premier smartphone de la marque Pocophone offre des performances très élevées grâce à l'un des processeurs les plus puissants du marché. Doté d'une bonne autonomie, il fait cependant l'impasse sur la plupart des fonctions offertes par les modèles les plus chers : il n'est pas étanche, n'a pas d'écran Oled, ne peut pas diffuser de vidéo HD, ne se déverrouille pas avec le visage et ne se charge pas sans-fil. Il se situe également en retrait sur la partie photo.



Le Xiaomi Mi8 (sous les 400 euros)

Le Xiaomi Mi 8 ne fait pas qu'imiter l'iPhone X. C'est aussi un bon smartphone Crédit : Xiaomi

Ce clone de l'iPhone X pousse la ressemblance jusque dans l'encoche et les fonds d'écran. Il fait partie des smartphones les plus puissants du marché avec son processeur Snapragon 845 et ses 6 Go de mémoire vive. Il dispose d'une très bonne autonomie malgré son grand écran Oled de 6,2 pouces. En revanche, il n'est pas étanche et n'a pas de prise Jack. Mais il se débrouille plutôt bien en photo avec son double capteur 12 Mpx. Lancé à 449 euros, il fait régulièrement l'objet d'offres promotionnelles.



Le OnePlus 6T (à partir de 559 euros)

Le dernier OnePlus embarque un lecteur d'empreintes caché sous l'écran Crédit : RTL Futur

La marque chinoise continue de rivaliser avec les géants du secteur en proposant des smartphones puissants et bien équipés à des prix défiant toute concurrence. Son dernier-né offre les dernières innovations du secteur, dont un lecteur d'empreintes digitales directement logé sous l'écran et un dispositif de reconnaissance faciale, avec une mémoire généreuse (128 Go et 6 Go minimum), un double appareil photo performant et une batterie importante. Lancé à 550 euros, il est déjà proposé autour de 450 euros par certains revendeurs.

Pour ne pas faire comme les autres (à partir de euros)

Dans le marché saturé de la téléphonie, la grande majorité des smartphones se ressemblent. En attendant la révolution annoncée de la 5G, certaines marques parviennent tout de même à innover à la marge, en intégrant davantage de capteurs photos, en misant sur les accessoires, en ciblant un public de niche ou proposant une expérience plus approfondie que la concurrence.



Le Moto Z3 Play (à partir de 499 euros)

Le Moto Z3 Play permet d'accéder à un écosystème d'accessoires améliorant certaines fonctions de l'appareil Crédit : Motorola

Agréable à prendre en main et doté d'un bel écran Amoled, le Moto Z3 Play fait le pari de la modularité avec une série d'accessoires à clipser sur une bande magnétique pour améliorer certaines fonctions : batterie externe, manettes de jeu, appareil photo, caméra 360, enceinte JBL, etc. Un positionnement rare dans un marché où tous les smartphones se ressemblent. Dommage que le prix de certains accessoires soit relativement élevé.



Le Galaxy A9 de Samsung (à partir de 599 euros).

Le galaxy A9 est le premier smartphone à quadruple caméra principale Crédit : Samsung

Lancé mi-octobre, le Galaxy A9 est le premier smartphone équipé d'une quadruple caméra à l'arrière. Cela lui permet de répondre à quasiment toutes les situations : en mouvement, dans l'obscurité, en paysage ou en mode portrait. Les capteurs sont sollicités automatiquement en fonction des conditions pour proposer des clichés prêts à être publiés sur les réseaux sociaux.



Le Trekker-X4 de Crosscall (à partir de 699 euros).

Le Trekker-W4 de Crosscall résiste à une immersion de deux mètres de profondeur Crédit : Crosscall

À l'heure où les smartphones ont des silhouettes de plus en plus fines et des finitions souvent fragiles, certains smartphones font de la résistance et de la durabilité une priorité. C'est le cas de Crosscall, une marque française spécialisée dans les smartphones durcis taillés pour l'extérieur. Son dernier modèle résiste à des conditions extrêmes (chutes de 2 mètres, températures de 55 à moins 20 degrés) et intègre les composants d'une caméra d'action très grand angle 170 degrés pour séduire les sportifs de l'extrême et les aventuriers.



Le Pixel 3 de Google (à partir de 859 euros).

Le Google Pixel 3 sera disponible en France le 2 novembre Crédit : RTL Futur

Google a enfin lancé ses smartphones Pixel sur le marché français début novembre. Notre préférence va au Pixel 3 qui offre les dernières technologies de pointe dans un format compact de 5,5 pouces trop rare aujourd'hui. Son interface tire le meilleur d'Android 9 avec tout un lot de fonctionnalités bien pensées qui rappellent le souci du détail d'Apple avec iOS. Le Pixel 3 propose en prime un appareil photo très performant avec des résultats très impressionnants la nuit.

À la pointe de la technologie (à partir de 999 euros)

Depuis un peu plus d'un an, les smartphones stars ont dépassé la barre symbolique des 1.000 euros. Signés Apple, Samsung ou Huawei, ces modèles ne proposent pas de fonctionnalité révolutionnaire à proprement parler. Mais ils offrent le meilleur de la technologie du moment (écran Oled, reconnaissance faciale, processeur dernier-cri, appareil photo très performant) et un confort d'utilisation unique.



Le Mate 20 Pro de Huawei (à partir de euros).

Avec le Mate 20 Pro, Huawei signe l'un des meilleurs smartphones de l'année Crédit : RTL

Pour quasiment 1.000 euros, le dernier fleuron du numéro un chinois intègre tout ce qu'on peut attendre d'un smartphone haut de gamme fin 2018 : un superbe écran Oled, des performances très rapides, une qualité photo au-dessus de la moyenne et une excellente autonomie. Il se distingue aussi par une poignée de fonctions inédites comme la charge sans-fil inversée (pour recharger un autre smartphone par induction en le plaçant sur son dos) et un mode photo de nuit restituant la lumière comme quasiment aucun autre smartphone sur le marché.



Le Galaxy Note 9 de Samsung (à partir de 1.009 euros).

Le stylet du Galaxy Note 9 offre une expérience inédite pour un smartphone Crédit : RTLNet

Ce smartphone XL frôle la perfection sur le plan technique avec des composants haut de gamme (grande batterie, processeur surpuissant) et un superbe écran Oled de 6,4 pouces taillé pour les usages multimédias et la productivité. Son stylet connecté en Bluetooth permet de prendre des notes sur l'écran verrouillé et de piloter des présentations PowerPoint. Il peut aussi se transformer en ordinateur de bureau avec un simple câble HDMI vers USB-C pour faire du traitement de texte ou peaufiner une présentation.



Sinon, le Galaxy S9 lancé en février est toujours l'un des meilleurs smartphones de l'année, en plus plus accessible et plus agréable à prendre en main.



L'iPhone Xr et l'iPhone Xs (à partir de 859 et 1.159 euros).

L'iPhone XR est l'iPhone le plus intéressant de la nouvelle gamme en terme de rapport qualité prix Crédit : RTL

La dernière génération du smartphone vedette d'Apple capitalise sur les points forts de l'iPhone X (écran Oled sans bord, reconnaissance faciale Face ID, charge sans-fil, navigation par gestes) et l'améliore sur certains points (nouvelle puce A12 Bionic, appareil photo plus réactif et plus précis) pour proposer la nouvelle référence de la téléphonie haut de gamme à des tarifs plus statutaires que jamais (de 1.159 à 1.659 euros, selon l'espace de stockage).



La vraie nouveauté cette année est l'iPhone XR, qui offre les mêmes caractéristiques pour 300 euros de moins et quelques compromis sur l'écran (LCD) et l'appareil photo (seulement un capteur grand angle) à partir de 859 euros.