VIDÉO - À bord de Valeo, la voiture autonome du futur

"On a l'impression d'être dans un film de science-fiction ! Le volant suit carrément la route au centimètre près". À bord de Valeo, la nouvelle voiture autonome qui sera la vedette du prochain Mondial de l'Auto à Paris, Christophe Bourroux n'en revient pas. "C'est impressionnant", poursuit le spécialiste auto de RTL.



En compagnie de Stéphane Carpentier et de Benoît, un ingénieur de la marque il est monté à son bord pour une balade dans Paris. "Au premier abord, c'est une voiture assez classique, rien ne la distingue d'une voiture ordinaire. Et pourtant, cette voiture qui est une Range Rover Evoque, dissimule tout un tas de petites caméras et de lasers, qui vont faire que la voiture va pouvoir rouler de façon autonome", explique Christophe Bourroux.

"Le volant bouge tout seul !", s'enthousiasme-t-il. Mais la sécurité n'est pas négligée pour autant : à bord du véhicule se trouve un gros bouton rouge. "En cas de souci, la personne à l'intérieur appuie et la voiture repasse en mode manuel", explique le spécialiste auto de RTL.