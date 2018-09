publié le 28/09/2018 à 12:24

La 88e édition du Mondial de l'Automobile s'ouvrira au grand public le jeudi 4 octobre 2018 à Paris, porte de Versailles, pour s'achever le dimanche 14 octobre. Un événement sur fond d'anniversaire, puisque l'on fête cette année les 120 ans du salon. Ce dernier, confronté à la désertion de certains constructeurs (à l'instar de Volkswagen, Opel, Volvo, Nissan ou Mazda), intègre désormais les deux-roues (salon de la moto et du scooter).



À l'occasion de ce rendez-vous majeur (organisé tous les deux ans en France), RTL, Turbo et Auto Plus vont remettre leurs Grand Prix dans quatre catégories : "voitures de série", "voitures vertes", "concepts-cars" et "choix des enfants". Pour voter pour vos modèles favoris, rendez-vous sur rtl.autoplus.fr jusqu'au 10 octobre.

La remise des Trophées "RTL Turbo Auto-Plus" aux constructeurs aura lieu le vendredi 12 octobre sur le Salon depuis l'Espace Mondial Auto, situé Hall 2-2.

Les voitures de série

Du côté des "voitures de série", les auditeurs/téléspectateurs/lecteurs peuvent choisir parmi quatorze modèles. Citons, entre autres, les Audi A1 et Q3, la Citroën C5 Aircross, Peugeot 508 SW, la Renault Kadjar ou la Seat Tarraco.

Les voitures vertes

L'environnement est à nouveau à l'honneur cette année, avec la catégorie "voitures vertes" (électriques, hybrides...). Il vous faut désigner le lauréat parmi neuf modèles, et faire votre choix entre la DS3 Croosback e-tense, la Hyundai Nexo ou encore la Tesla Model 3.

Les concept-cars

La course au prix s'annonce également serrée entre les concept-cars. Il s'agit de départager huit modèles. La e-Lengend et la EZ-PRO représentent respectivement les deux grandes marques françaises Peugeot et Renault. Mais il faut aussi compter sur la Mercedes Vision EQ et la BMW Vision iNext.

Les choix des enfants

Enfin, ce sont dix voitures qui se retrouvent sur la ligne de départ pour décrocher le trophée dans la catégorie "choix des enfants". Les plus jeunes pourront voter pour leur voiture préférée parmi les bolides aux formes plus ou moins discrètes mais taillées pour la vitesse, à l'image de la Ferrari Monza, de la Lexus RC 300h ou de la Renault Mégane RS Trophy.