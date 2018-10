publié le 14/10/2018 à 17:56

C'est assurément le stand le plus visité du Mondial de l'auto : Ferrari. Avec deux nouveautés : les Ferrari Monza SP1 et SP2. "Monza" évidemment en l'honneur du célèbre circuit italien. Ces deux nouveaux modèles font sensation, sans oublier un clin d'œil au passé historique de la marque, une ligne de produits baptisée Icona. Les Monza SP1 et SP2 renvoient aux "barquettes" des années 50. Avec une version biplace et... monoplace.



Carrosserie en fibre de carbone et voitures sans pare-brise. Le pilotage se fait donc avec un casque vu la vitesse de ces bolides : 2,9 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Sous le capot elles sont équipées d'un des moteurs les plus puissants de la marque pour des voitures de route : un V12 atmosphérique de 812 chevaux.

Série limitée à 499 exemplaires. Au prix de...1,6 million d'euros (sans les options). Et malgré ce tarif digne d'un salaire d'une star du foot tous les exemplaires sont déjà vendus.