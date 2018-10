publié le 14/10/2018 à 18:04

Au Mondial de l'auto, elle fait son petit effet "waouh" : la Bugatti Chiron entièrement assemblée avec des Lego. Au total, un million de petites briques assemblées sans une pointe de colle. Des rétroviseurs, aux sièges, au volant, seuls les pneus et les jantes proviennent de la véritable Chiron. Elle pèse en tout une tonne et demie. Sa conception a nécessité plus de 13.000 heures de travail.



Et ce n'est pas un jouet. Cette voiture est en effet équipée de 2.304 petits moteurs Lego électriques qui lui permettent de rouler. Elle a d'ailleurs été testée sur circuit avec au volant un vrai pro, Andy Wallace, pilote d'essai officiel chez Bugatti.

Vitesse de pointe 30 kilomètres heures. Un exploit pour une voiture en Lego, même si on est loin des performances de la vraie Bugatti Chiron qui est exposée aussi au Mondial et qui peut atteindre les 420 kilomètres heures.