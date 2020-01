Loyers : l'agence qui ne reverse pas l'argent

publié le 07/01/2020 à 09:20

Le cas de Philippe





Depuis avril 2019, Philippe ne perçoit plus les loyers de son appartement mis en location. Pourtant, son locataire lui a prouvé à de nombreuses reprises qu’elle versait bien ses loyers à l’agence immobilière gestionnaire du bien. Mais l’agence ne lui reverse pas l’argent, et Philippe serait loin d’être le seul dans cette situation !

A ce jour, elle lui doit 7 mois de loyers soit 6582 euros, plus deux mois de caution qu’il doit rendre à sa locataire à son départ (1880 euros). La gérante met en avance des problèmes de gestion et promet à chaque fois de régler ces soucis. Mais elle a toujours une bonne excuse : problèmes de santé, vacances, décès d’un proche, problème avec sa banque, cambriolage de son bureau, piratage de sa boîte mail !

Philippe en a assez : il a rompu le contrat de gestion, et attend désormais de récupérer ses sous, tout comme une soixantaine d’autres personnes. Il a même porté plainte, mais il souhaite trouver une solution pour régler ce litige à l’amiable et éviter une procédure longue et coûteuse.



