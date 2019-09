publié le 09/09/2019 à 09:20



Le cas de Lucile



Depuis 2016, Lucile et son conjoint louent leur villa via une plateforme de location mondialement connue. Pendant trois ans, tout se passe bien. Mais, le 25 juin dernier, ils ne perçoivent pas le versement de leur cliente arrivée, la veille. Inquiets, ils appellent la plateforme. Après avoir vérifié les identifiants, son interlocuteur s’excuse du contretemps et assure qu’ils seront bien payés d’ici quelques jours. Pourtant, le 29 juin, de nouveaux locataires arrivent et leur compte n’est toujours pas crédité ! Lucile recontacte immédiatement la plateforme. Débute alors une série d’échanges stériles avec des personnes à chaque fois différentes. Comme aucune d’entre elles ne parvient à résoudre son problème, elle décide d’annuler toutes ses réservations à partir du 20 juillet. Depuis, malgré ses relances incessantes, elle attend toujours qu’on lui règle les 7929 € qu’on lui doit.

