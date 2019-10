Loyers/impayés : comment se défendre

publié le 10/10/2019 à 09:20

Le cas de Gilles

Gilles est propriétaire d’un bien qu’il loue à des fonctionnaires de l’Armée. Pour se faciliter la vie, il confie la gestion locative à une agence immobilière. Seulement, dès décembre 2018, c’est tout l’inverse qui se produit. L’agence immobilière commence par lui reverser les loyers en retard avant de ne plus rien lui régler depuis le 7 août. Selon le directeur, la raison est toute trouvée : la locataire ne paierait pas. Pourtant, quand il l’appelle, la dame en question affirme le contraire. Il en fait au directeur de l’agence. Et cette fois, l’homme change son fusil d’épaule puisqu’il évoque des problèmes bancaires. Puis, visiblement ennuyé par ses relances, il finit même par ne plus répondre. Sa lettre de mise en demeure du 24 septembre reste à ce jour sans réponse…



