publié le 31/10/2018 à 08:22

Avec une activité en hausse de 2,5%, très supérieure à l'économie nationale, ainsi que la création de 30.000 emplois en 6 mois et les tensions dans les recrutements, on peut en effet dire que les feux sont au vert dans le secteur du logement. L'inquiétude des professionnels s'explique pourtant simplement : si les bétonnières et les truelles s'activent à plein régime, c'est grâce aux mise en chantier et aux permis de construire signés il y a 2 ou 3 ans. Or, ils constatent qu'aujourd'hui, les commandes et les projets sont à l'arrêt voire en repli.



À la vue des chiffres officiels, cela semble inéluctable : on va moins construire. Baisse massive (les demandes de permis de construire ont chuté de 10% en un an alors qu'elles constituent le carnet d'ordre des prochaines années) et recul très net des mises en chantier (-8% sur 12 mois).

C'est donc un sérieux trou d'air qui ne sera pas sans conséquences :

- Les tensions sur le logement et les prix ne vont pas mollir puisque la démographie et la décohabitation liée à la multiplication des divorces exigent toujours plus de logements.

- L'emploi très dynamique va nécessairement subir un coup d'arrêt dès 2020. Or, la construction reste une des rares locomotive de notre économie par son volume d'activité mais aussi parce qu'elle ne fait pas appel à des importations, ce qui est bon pour l'économie nationale.

Et la loi Elan dans tout ça ?

La loi Elan a pour but de favoriser ce secteur. Mais entre le vote qui assouplit les normes, les procédures ou les recours et le terrain, il va se passer du temps. Durant cette période, les plus gros bâtisseurs que sont les HLM devront digérer les 800 millions d'euros de baisse de loyers imposés par le gouvernement. Les particuliers devront encaisser la fin du prêt à taux zéro en zone rurale, et les investisseurs celles des disparitions des opérations sans fondement des dispositifs Pinel.



Par ailleurs, l'approche des municipales va refroidir les maires qui signent les permis de construire. Des logements en plus, cela signifie aussi des dépenses et des équipements supplémentaires. Et face à la compression de leur budget et les finances locales sous pression, ils sont très hésitants. Il va falloir un solide retour de la confiance et de l’activité pour que la construction conserve son rythme actuel.

Le plus

L'avion électrique d'Easyjet sera effectivement prêt en 2019. Ses premiers vols commerciaux entre la Grande-Bretagne et l'Europe auront lieu en 2030.

La note du jour

3/20 au ministère de la Défense. Son logiciel de paye Louvois, qui a déjà coûté une fortune aux contribuables, est définitivement hors de contrôle : le Trésor Public renonce à récupérer 95 millions d'euros de trop versés par erreur.