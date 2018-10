publié le 30/10/2018 à 08:55

45% des Français jugent que la qualité des services publics n'est plus au rendez-vous. Dans ce contexte, la réforme ce n'est plus un art d'imagination mais d'exécution. Encore faut-il disposer de bons outils pour être efficace.



Le premier instrument de la boîte à outils sera la dématérialisation des services publics. C’est déjà en cours. L'objectif de 100% devra être atteint en 2022. C'est nécessaire mais attention à la fracture numérique.

La deuxième cible est la meilleure gestion des millions de mètres carrés d'immobilier de l'État dont le seul entretien coûte plus de 10 milliards par an.

Enfin, le troisième outil est le recours aux contrats de mission. Attention, l'État n'est pas un DRH exemplaire. Il lui faudra beaucoup s'améliorer.

Réduire de 50.000 le nombre d'agents d'ici 2022

C'est un des éléments de ce projet. 1.600 postes ont été supprimé en 2018, 4.164 sont annoncés pour 2019. Pour la réduction d'effectif, le compte n'y est pas et le compteur tourne. Pour accélérer le mouvement, le gouvernement table sur des départs volontaires.



Pour ce faire, il va créer une Agence de reconversion réservée aux agents de l'État sur le modèle de celle de l'armée pour ses cadres. Le gouvernement va y ajouter un Fonds d'accompagnement de 50 millions et ouvrir aux partants une indemnité de 24 mois de salaires et la possibilité de toucher des allocations chômage.



Les ministres et les directeurs des grandes administrations mettront concrètement ce plan en oeuvre. Tous recevront un cahier des charges très précis. Au ministère de la Solidarité sera attribuée la bonne fin de la réforme des retraites. À celui de l'Environnement, la mise en œuvre du plan climat de 2017 et de la biodiversité de 2018. Au Travail, la réorganisation de l'inspection du Travail. À la Culture, la réforme de l’audiovisuel public.



Tout cela pourrait dessiner un programme de modernisation de l'action publique, sous réserve que le président Emmanuel Macron en fasse la pédagogie et que les Français n'y perçoivent pas plus de vessies que de lanternes.

Le plus

La forte hausse du pouvoir d'achat : +1,7% prévue en France au premier trimestre, soit plus de 500 millions d'euros pour l’ensemble des salariés.

La note du jour

14/20 à Speed Distribution. Ce transporteur a réussi les tests de logistique fluviale à Paris. Ce ne sont pas les objets mais les véhicules qui traversent la capitale par la Seine. Le délai a été respecté et la pollution diminuée.