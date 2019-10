Locataires : le point sur vos droits

publié le 30/09/2019 à 09:20



Le cas de Gérard



Le 28 octobre 2018, Gérard contacte ses propriétaires pour leur signifier qu’il quittera leur maison trois mois plus tard. L’état des lieux est fixé, le jour de son départ officiel, soit le 31 janvier. En attendant, il se montre arrangeant. La preuve. Quelques jours avant de rendre les clés, il laisse ses propriétaires accéder à la maison pour réaliser quelques travaux de rafraîchissement dans le but de faciliter les visites. Au moment de l’état des lieux, tout est OK. Gérard s’attend à récupérer son dépôt de garantie de 830€ rapidement. Mais, à la place, il reçoit une facture de 1250€ ! Ses ex-propriétaires lui réclament tout bonnement de régler les travaux réalisés avant l’état des lieux de sortie et même des travaux de ménage fictifs ! Hors de question pour lui de régler quoi que ce soit. Le 2 avril, il envoie un courrier recommandé. Sa protection juridique prend le relais. Et, en guise de réponse, il reçoit une nouvelle facture de 442€ pour l’entretien de la chaudière réalisé …le 6 mai ! Depuis, rien à faire, les positions restent figées…

