Et si la robotisation du travail créait des emplois ?

publié le 17/09/2018 à 16:27

Les robots réaliseront 52% des tâches professionnelles courantes dès 2025, d'après une étude du Forum économique mondial publiée ce lundi 17 septembre, et qui affirme cependant que "la révolution robotique créera 58 millions de nouveaux emplois nets au cours des cinq prochaines années".



"D'ici 2025, plus de la moitié de toutes les tâches actuelles réalisées sur le lieu de travail seront effectuées par des machines, contre 29% aujourd'hui", assurent les chercheurs de la fondation basée à Genève.

Certains secteurs seront plus touchés que d'autres par l'automatisation. Selon le rapport, d'ici 2022, 75 millions d'emplois pourraient disparaître notamment dans la comptabilité, le secrétariat, les usines d'assemblage, les centres de gestion des clients ou encore les services postaux.

Mais les chercheurs estiment que 133 millions d'emplois pourraient être créés en parallèle, essentiellement en lien avec la révolution numérique : intelligence artificielle, traitement des données (big data), logiciels informatiques, marketing... Les développeurs et spécialistes des nouvelles technologies seront très demandés.

L'aviation et le tourisme devront évoluer

"L'industrie de l'aviation, du voyage et du tourisme" nécessiteront le plus de reconversion au cours de la période 2018-2022, d'après l'enquête menée auprès d'entreprises de 12 secteurs d'activité. Le rapport explique que la pénurie de compétences se fera également sentir "dans les secteurs des technologies de l'information et des communications, des services financiers, et des mines et métaux".



Au final, "si près de 50% des entreprises prévoient d'ici 2022 une diminution de leur effectif à temps plein du fait de l'automatisation, près de 40% anticipent au contraire une augmentation globale de leur effectif et plus d'un quart s'attend à ce que l'automatisation crée de nouveaux emplois", détaille le rapport.



Les conséquences concrètes pour les employés sont difficiles à prédire, mais les chercheurs s'attendent à une "énorme perturbation (...) au sein de la main-d'oeuvre mondiale", avec des "changements importants dans la qualité, l'emplacement, le format et la permanence des fonctions".