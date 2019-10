publié le 18/10/2019 à 13:53

Le vin français va-t-il devenir un nectar exclusivement réservé aux Américains plus fortunés ? À partir de ce vendredi 18 octobre, les droits de douane de certaines exportations européennes augmentent de 25%. Il s'agit d'une mesure prise par Donald Trump dans l'optique de contrebalancer des subventions versées à Airbus.

En attendant, nos producteurs et exportateurs redoutent un atterrissage difficile. "Si nos vins sont 25% plus chers sur le marché américain, les gens s'intéresseront à d'autres vins qui ne sont pas concernés" par la mesure, déplore Pierre Trimbach, propriétaire d'un grand domaine viticole en Alsace. Les exportations vers les États-Unis représentent 30% de son chiffre d'affaires."Ça risque de mettre en péril notre maison, le marché américain ça fait depuis 1963 qu'on y investit beaucoup d'argent. On peut pas le laisser tomber comme ça", ajoute-t-il au micro de RTL.

Afin de minimiser au maximum l'impact économique, le viticulteur envisage de prendre en charge, avec son importateur, une partie de l'augmentation de la taxe douanière. "C'est la seule qu'on puisse faire pour l'instant", dit-il, qualifiant la mesure américaine de "coup de poignard dans le dos".

