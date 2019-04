et Eléanor Douet

publié le 19/04/2019 à 09:52

En mars dernier, Jean-Luc Mélenchon avait répondu à la lettre d'Emmanuel Macron dans une tribune appelant à sortir des traités européens "stupides". Toutefois, la question de la méthode pour en sortir se pose. Invitée de RTL vendredi 19 avril, la tête de liste La France insoumise aux européennes, Manon Aubry, a estimé que c'est grâce à l'influence et à la puissance de la France dans l'Union européenne que cela sera possible.



"Nous proposons de mettre ces outils et ces leviers dans la négociation pour soit demander une renégociation collective de ces traités, soit ne pas respecter ces dispositions", a-t-elle assuré.

Une renégociation doit être obtenue à l'unanimité, ce que Manon Aubry juge faisable : "est-ce que ça a déjà été tenté ?", a-t-elle souligné. Et de préciser que si cette première option échouait "le plan B c’est de dire qu’on le fera quand même, unilatéralement ne pas respecter ces dispositions".

"Bien sûr que le plan B existe toujours", a-t-elle assuré. Ne pas respecter les traités expose les États à des sanctions de la Commission européenne, ce qui représente une stratégie selon Manon Aubry : "Vous ne pensez pas que tout cela est un rapport de force ? L’Union européenne ne peut pas se faire sans la France."