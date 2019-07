Les fast-food devront-ils supprimer les jouets offerts ?

publié le 14/07/2019 à 20:00

Pour la génération Greta Thunberg, l'acologie n'attend pas le nombre des années. Une pétition lancée par deux jeunes britanniques demande à ce que les géants des fast food McDonald's et Burger King cessent de proposer aux enfants des jouets en plastiques avec lesquels "ils jouent quelques minutes avant de s'en séparer et qu'ils nuisent aux animaux et polluent la mer". À ce jour, elles ont obtenu plus de 334.000 soutiens.

Les deux sœurs ne disent pas "non" pour autant aux jouets, ni aux fast food, souvent accusés d'être de gros pollueurs. "Nous aimons manger chez Berger King et McDonald's [...] Nous voulons qu'ils nous offrent quelque chose de durable afin que nous puissions protéger la planète pour nous ainsi que les générations futures", commentent Ella et Caitlin McEwan âgées de 9 et 7 ans .

Depuis son lancement, le Happy Meal de McDonald's contient un jouet, afin d'attirer les familles en restaurant. McDonald's serait même le premier distributeur de jouet en France, selon nos confrères de Capital. Les figurines, qui coûtent entre 20 et 50 centimes d'euros à produire, changent tous les mois pour rendre accros les enfants qui font des collections.

En octobre, plus de pailles ni de couvercles en plastique

McDonald's cherche à rendre plus respectable son arrière cuisine. Références bio dans le menu pour enfants, concombre pour remplacer les frites ou encore des livres comme cadeau pour les enfants... Il reste que l'impact environnemental des fast-food est pointé du doigt. En 2017, Zero Waste comptait que 115 tonnes de déchets étaient jetées par jour en France dans les McDonald's et 2,8 tonnes d'emballages jetés toutes les minutes dans le monde.

Une fois ses doigts léchés, on ramène son plateau, mais il est souvent impossible de faire le tri. Actuellement, seulement 10 % des restaurants proposent le tri en salle, alors que c'est une obligation. Zero Waste France a porté plainte contre deux magasins. L'enseigne s'engage à se mettre en conformité d'ici trois ans et que tous les restaurants le permettent. Le ministère de la Transition Écologique a dû publier les bons et les mauvais élèves du recyclage au sein de la restauration rapide.

Le plastique, 4 % des emballages

Joint par RTL.fr, McDonald's France assure avoir pris conscience du sujet depuis de nombreuses années : "90 % de nos emballages sont actuellement en carton. D'ici la fin de l'année, le plastique ne représentera plus que 4 % des emballages". McDonald's s'est engagé à supprimer toutes les pailles et couvercles en plastique des restaurants, soient 1.200 tonnes de plastique qui n'étaient pas recyclées.



Attaqué aussi, Burger King se défend en mettant en avant les efforts mis en oeuvre. "Nous recyclons toutes nos huiles de cuisson en biodiesel et nos emballages cartons sont collectés et recyclés", détaille le restaurateur qui s'engage à arrêter totalement d'ici la fin de l'année l'utilisation de plastiques à usage unique alors que la loi lui donne trois ans pour le faire.