publié le 16/01/2019 à 16:23

C'est une légère secousse que vient de vivre le monde du fast-food. Le géant américain de la restauration rapide McDonald's a vu la marque déposée de son célèbre sandwich "Big Mac" être révoquée mardi dans l'Union européenne, à l'issue d'une opposition juridique contre la petite chaîne irlandaise Supermac.



L'entreprise irlandaise, crée en 1978, avait déposé en mars 2017 une requête devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle afin de mettre fin à l'usage exclusif des termes "Big Mac" par McDonald's.



Supermac accusait notamment le groupe américain de se livrer à "de l'intimidation en matière de marques déposées, déposant des noms de marques tout bonnement mis de côté pour être utilisés contre de futurs compétiteurs", a t-elle indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP.



"David contre Goliath"

Dans son jugement, l'EUIPO avance que McDonald's n'a pas fait un "usage réel" de la marque pour "les biens et services pour lesquels elle a été déposée". La marque "Big Mac" aurait ainsi été déposée pour une variété de produits, alors qu'elle ne désigne que le célèbre sandwich.

"Nous savions que c'était David contre Goliath quand nous avons entamé cette bataille", a souligné le directeur général de Supermac, Pat McDonagh, cité dans le communiqué. "Mais ce n'est pas parce que McDonald's a les poches profondes et que nous sommes relativement petits que nous ne nous défendrons pas".



Supermac reprochait notamment à la chaîne américaine d’avoir empêché son expansion au Royaume-Uni et dans l’Union européenne en se servant de la similarité entre son nom et celui du "Big Mac". Alors qu'elle compte une centaine de restaurants en Irlande et en Irlande du Nord, la franchise espère désormais étendre ses activités partout en Europe.



Interrogé par l'AFP, le groupe McDonald's n'avait quant à lui pas encore réagi alors qu'il peut faire appel du jugement.