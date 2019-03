Les chèques-vacances seront totalement dématérialisés début 2020

publié le 27/03/2019 à 06:03

En place depuis 1982, le chèque-vacances va bientôt évoluer. Ce dispositif de coupons d'achat subventionnés a pour but de favoriser les départs en vacances pour le plus grand nombre de Français. Le chèque-vacances, notamment acheté par les comités d'entreprise et distribué aux salariés du public et du privé, est accepté par plus de 210.000 professionnels du tourisme (transports, hébergements, culture, etc.).



L'an dernier, le montant total des chèques-vacances émis a atteint 1,67 milliard d'euros, soit un volume en croissance de 2,4% par rapport à 2017, a indiqué l'Agence nationale des chèques-vacances (ANCV).

Le nombre de bénéficiaires directs s'est élevé à 4,473 millions, un chiffre qui grimpe à 11 millions de personnes si l'on inclut les membres de leur famille qui ont également profité de ces coupons.

Le nombre de clients "actifs" (dont les comités d'entreprise) ayant passé au moins une commande de chèques-vacances dans l'année, s'est élevé à 51.000, soit une progression de 19% en un an, tirée par le "fort dynamisme" des petites entreprises de moins de 50 salariés.

La forme traditionnelle résiste malgré tout

Concernant la dématérialisation du titre, l'ANCV indique qu'elle proposera "début 2020" une solution de paiement "totalement dématérialisée". Baptisé "Chèque-Vacances Connect", il pourra être utilisé "partout auprès du réseau de professionnels, simplement à l'aide d'une application de paiement sur smartphone", aussi bien dans "des situations de paiement en face à face, à distance, sur internet".



Mais que tout le monde se rassure malgré tout, le titre continuera également d'être émis et commercialisé sous sa forme traditionnelle.