PSA réalise des ventes records pour le 1er trimestre 2018

publié le 12/07/2018 à 22:55

PSA vient d’annoncer des ventes records pour le 1er semestre 2018 : 2.181.800 véhicules vendus dans le monde. Soit un bond de plus de 38%. C'est un nouveau record historique pour le groupe.



Une performance due en grande partie à l'intégration d'Opel. Marque rachetée il y a un an pour 1,8 milliard d'euros et qui forcément gonfle les ventes. Car, sans l'apport de ces marques, les ventes de Peugeot, Citroën et DS sont moins spectaculaires. Même si la croissance est là avec 1,6 million de voitures.

Ce qui est spectaculaire c'est la progression de PSA en Europe, son principal marché. Là, PSA affiche une progression très forte de +61%. Portée notamment par le carton de Citroën +50%. Autrement dit 7 véhicules sur 10 vendus sont pour l'Europe. Un point fort, certes, mais qui peut s'avérer dangereux si la consommation ralentit en France par exemple qui reste le premier marché.

Progression aussi en Chine et en Asie du Sud-Est près de 7% de hausse. En revanche, les ventes au Moyen-Orient et en Afrique ont baissé de 18%. En cause la suspension des activités du groupe en Iran. À tel point que si la France est restée d’une année sur l’autre le premier marché de PSA, l’Iran a déjà chuté de la deuxième à la 7e place.

La cerise sur le capot

À Audi, qui va remplacer les bons vieux rétroviseurs extérieurs par des caméras. Le dispositif devrait équiper l'Audi e-tron qui arrivera sur le marché d'ici la fin de l'année. Fini les angles morts et les rétros cassés. Un système plus aérodynamique, qui fera donc moins consommer. Sympa, même si on peut espérer que ces caméras soient à l'abri d'un bug électronique.