publié le 21/11/2018 à 20:14

Les ménages français ont perdu en moyenne 440 euros de revenu disponible entre 2008 et 2016. C'est le triste constat dressé par l'Observatoire français des conjonctures économiques, dans une étude publiée mardi dans la dernière édition du Portrait social de la France de l'Insee.



Qu'est-ce qui peut expliquer un tel écart ? L'institut évoque plusieurs pistes. "Une partie de cette baisse pourrait être liée aux évolutions de la législation socio-fiscale" qui ont visé à redresser les comptes publics après la crise économique, a expliqué l'OFCE. Sur la période étudiée, plusieurs réformes ont en effet été mises en application, parmi lesquelles la création d'une tranche d'imposition à 45%, la baisse des plafonds du quotient familial ou encore les hausses des prélèvements sur les revenus du capital.

Ainsi, les nouvelles mesures concernant les prélèvements décidées sur la période ont baissé en moyenne le revenu disponible brut de 750 euros par ménage, démontre l'Observatoire. Les "importantes évolutions démographiques", comme la hausse de la part des personnes seules et des familles monoparentales font également partie des facteurs. Cela s'est traduit par une baisse de la taille des ménages, mais aussi un recul du revenu de l'ordre de 400 euros.

Pas de lien avec le chômage et le temps partiel

Pour leur part, le chômage et la montée de l'emploi à temps partiel ont accentué les inégalités sur la période, mais n'ont pas eu "d'impact significatif sur le revenu disponible moyen", a souligné l'étude, précisant que le taux de chômage est passé de 7,1% en 2008 à 9,8% en 2016.



Dans le détail, les différents ménages n'ont pas été impactés de la même manière par cette baisse. Dix pour cent des plus modestes ont perdu en moyenne 140 euros entre 2008 et 2016, une baisse "légèrement inférieure" à celle de l'ensemble de la population, selon l'OFCE. En revanche, le revenu des 10% des ménages les plus aisés a de son côté été amputé de 2.000 euros, soit un recul de 2,2%.



Les plus aisés ont notamment été touchés par "les hausses les plus importantes de prélèvement" après la crise, quand les ménages les plus modestes "ont bénéficié des revalorisations successives des minimas sociaux, ainsi que la création du RSA activité en 2009, puis de la prime d'activité en 2016", a conclu l'étude.