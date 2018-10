Le revenu de base bientôt discuté au Parlement

publié le 18/10/2018 à 02:20

Le revenu de base en France, c'est peut-être pour bientôt. Dix-huit présidents de départements, tous socialistes, ont défendu ensemble ce mercredi 17 octobre, un texte visant à expérimenter d'ici 2020 la mise en place en France d'un "revenu de base". Ce texte a été présenté aux deux présidents des groupes socialistes de l’Assemblée et du Sénat, Valérie Rabault et Patrick Kanner, qui vont le reprendre à leur compte sous forme d’une proposition de loi déposée le 19 janvier prochain.



Comme le rapporte Le Parisien, le texte des présidents de région défendu à l'Assemblée parle d'"une prestation sociale unique, automatique et inconditionnelle". Il ne faut pas confondre avec le "revenu universel d'activité" lancé mi-septembre par Emmanuel Macron. Ce revenu de base serait donc inconditionnel et versé chaque mois à l'ensemble de la population.

Entre 550 et 740 euros chaque mois

Selon les 18 présidents de région signataires du texte, "le revenu de base est un revenu de développement, d’autonomie, d’insertion sociale et professionnelle. Ils assurent ne pas porter atteinte à la "valeur travail " avec ce revenu qui est selon eux un simple "support d’émancipation". Cette allocation se situerait chaque mois entre 550 et 740 euros.

Si le texte est voté, les départements pourraient sur la base du volontariat lancer ce revenu d’ici 2019 ou au plus tard en 2020. Le Parisien rappelle que ce n'est pas inédit puisque la Finlande a débuté l’expérience début 2017 pour une période de deux ans. La ville de Barcelone teste aussi le dispositif d'un revenu de base dans l’un de ses quartiers.