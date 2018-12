publié le 18/09/2018 à 08:07

Présentés mercredi 12 septembre lors de la keynote de rentrée d'Apple, l'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max, annoncés comme "les iPhone les plus avancés jamais conçus", sont disponibles en précommande depuis vendredi 14 septembre avant d'arriver en boutique le 21 septembre. Le troisième modèle présenté la semaine dernière, l'iPhone Xr, sera seulement disponible le 26 octobre, à partir de 859 euros.



L'iPhone Xs est proposé sur le site d'Apple à partir de 1.159 euros, en version 64 Go, et jusqu'à 1.559 euros, avec 512 Go de stockage. L'iPhone Xs Max est quant à lui affiché à partir de 1.259 euros en version 64 Go, et jusqu'à 1.659 euros avec 512 Go de mémoire interne. Nouveau record de prix pour l'iPhone.

Les tarifs sont plus élevés qu'aux États-Unis, où les taxes s'ajoutent lors du passage en caisse et diffèrent selon les lois des différents États.



Sosh et Bouygues les plus avantageux

Les opérateurs français ont dévoilé leurs offres pour l'ouverture des précommandes, vendredi. Sans abonnement, en ne payant le smartphone qu'une seule fois au prix plein, on retrouve le tarif le plus avantageux chez Sosh et Bouygues qui proposent l'iPhone Xs à 1.129 euros et l'iPhone Xs Max à 1.229 euros, soit une économie de 30 euros. Suivent ensuite Orange, qui les propose à 1.129,90 et 1.229,90 euros, et Free, où ils s'affichent dix euros plus cher, à 1.139 et 1.239 euros. Les autres opérateurs les facturent au même prix qu'Apple.



Si vous optez pour une offre subventionnée, afin d'étaler le coût de votre smartphone sur vingt-quatre mois, l'opérateur le plus intéressant est encore Bouygues, qui propose l'iPhone Xs 64 Go à 649,90 euros avec un forfait 50 Go à 19,99 euros pendant un an (puis 34,99 euros pour les douze mois suivants) ainsi que 8 euros par mois pendant deux ans, soit la somme de 1.501,66 euros sur deux ans.



L'iPhone Xs 64 Go avec forfait 40 Go revient à 1.627,66 euros sur deux ans chez Orange, tandis qu'il grimpe à 1.691,66 euros chez SFR avec forfait 50 Go. Comptez 100 euros de plus pour l'iPhone Xs Max avec les mêmes conditions.