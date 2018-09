Le "vrai" prix de l'iPhone Xs Max serait de 377 euros

publié le 26/09/2018 à 17:01

Tous les ans, la société canadienne TechInsigts estime le coût de fabrication des nouveaux iPhone en évaluant le prix de chacun de leurs composants. Selon son analyse, l'iPhone Xs Max avec 256 Go d'espace de stockage, vendu 1.249 dollars aux États-Unis par Apple, coûte 443 dollars à produire pour le groupe américain.



Sur le papier, cela permet à Apple de réaliser une marge brute de 806 dollars, soit 64% du prix de vente de l'iPhone. Il y a un an, TechInsights avait estimé le coût de fabrication de l'iPhone X avec 256 Go de mémoire à 395,44 dollars, soit une marge brute de 753,65 dollars équivalente à presque 66% de son prix de vente. Malgré l'augmentation du coût de production de son produit vedette, Apple n'aurait donc pas augmenté ses marges.

Dans le détail, l'élément le plus cher à produire pour l'iPhone Xs Max est l'écran Oled de 6,5 pouces, estimé à 80,5 dollars. Viennent ensuite la puce Apple A12 Bionic (72 dollars) et la carte mémoire de 256 Go (64,5 dollars). L'appareil photo n'arrive qu'en quatrième position (44 dollars), devancé par les éléments mécaniques et le boîtier (58 dollars).



Le coût de fabrication de l'iPhone selon Tech Insights Crédit : Tech Insights

En revanche, la marge est plus importante lorsque l'on convertit les prix en euros, car l'iPhone est vendu plus cher en France qu'aux États-Unis. Un écart de prix qui s'explique par l'ajout des taxes locales et par le fait qu'Apple applique une parité stricte entre l'euro et le dollars plutôt qu'un taux de change réel.



Avec un coût de production d'environ 377 euros, l'iPhone Xs Max vendu 1.429 euros en France permet à Apple de réaliser une marge théorique de 1.052 euros, soit plus de 73% de son prix de vente hexagonal. À titre de comparaison, TechInsights estime le prix des composants du Galaxy S9+ avec 64 Go de stockage à 379 dollars, soit environ 322 euros. Vendu en France 959 euros, il permet à Samsung d'empocher une marge brute théorique de 637 euros, soit environ 66% du prix de vente.



Bien entendu, ces estimations ne tiennent pas compte des coûts de recherche et développement et des dépenses engagées par les entreprises en communication, marketing, transport et distribution. Selon le cabinet d'analyse Counterpoint Research, Apple capte 62% des profits générés par les ventes de smartphones dans le monde.