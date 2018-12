publié le 21/09/2018 à 07:05

Faut-il se laisser tenter par les nouveaux iPhone ? Présentés le 12 septembre dernier, l’iPhone Xs et l’iPhone XS Max sont disponibles en France ce vendredi 21 septembre. Ces deux modèles ont été décrits par Apple comme "les plus avancés jamais conçus".



De fait, ils n'apportent pas de franche rupture par rapport à la génération précédente. Ils héritent de toutes les caractéristiques de l'iPhone X, désigné l'an dernier comme "le futur du smartphone" par Apple. On retrouve le même design sans bord et sans bouton "Home", le même écran Oled à encoche, la même navigation par gestes et le même dispositif de reconnaissance faciale.

L'iPhone Xs (prononcer "dix s") ressemble comme deux gouttes d'eau à l'iPhone X. Il a les mêmes dimensions (14,36 x 7,09 cm et une épaisseur de 7,7 mm), la même diagonale d'écran (5,8 pouces, soit 15 cm de diagonale) et quasiment le même poids (177 g contre 174 g). Ses principales innovations sont la puce Apple A12 Bionic, son appareil photo à double objectif et son espace de stockage jusqu'à 512 Go, trois nouveautés qu'il partage avec l'iPhone Xs Max que nous avons essayé quelques jours avant sa sortie.

La grande affaire des nouveaux iPhone cette année, c'est leur taille. Avec son écran de 6,5 pouces, l'iPhone Xs Max repousse les limites du produit vedette d'Apple et vise un public friand de contenus multimédias. Son écran de 16,5 centimètres de diagonale, son affichage de 2688 x 1242 pixels (HDR 10) et son son en stéréo en font le meilleur iPhone pour regarder des films (en 4K), lire la presse et jouer en ligne avec force détails. La dalle Oled donne sa pleine mesure grâce à la technologie True Tone qui adapte les couleurs à la luminosité ambiante et tient la dragée haute au Galaxy Note 9.

Plus grand, plus rapide, plus endurant

Apple a aussi amélioré la durabilité de ses produits. Les nouveaux iPhone profitent d'un alliage en verre renforcé pour mieux résister aux rayures et aux chutes. Le verre leur permet aussi d'être rechargé sans-fil sur des chargeurs à induction. Les deux modèles sont certifiés IP68 et peuvent être immergé jusqu'à deux mètres de profondeur pendant une demi-heure. En clair, il est possible de les nettoyer si on les tâche et de les faire sécher après les avoir échappés dans une piscine.



L'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max bénéficient de la nouvelle puce Apple A12 Bionic. Une prouesse d’ingénierie, aux dires d'Apple, qui promet des performances 50% plus rapides que celle de l'iPhone X, déjà excellente. Dotée d'un moteur neuronal, elle peut traiter 5.000 milliards d'opérations par seconde, contre seulement 600 milliards pour son aînée. Ce gain de puissance est utilisé principalement par les applications photos et la reconnaissance faciale Face ID.



À l'usage, l'iPhone Xs Max est un foudre de guerre. Faire défiler les applications et jouer à des jeux exigeants ne pose aucun problème. Les rares applications de réalité augmentée disponibles dans l'App Store sont plus fluides que jamais. Les émojis animés Animojis sont plus réactifs que l'an dernier et peuvent cette année être façonnés à l'image de l'utilisateur. L'autonomie est au diapason : l'iPhone Xs Max tient largement une journée et demi sans être branché.

Un meilleur appareil photo

Les appareils photo de l'iPhone Xs et de l'iPhone Xs Max sont très proches de celui de l'iPhone X. Comme lui, ils sont composés d'un double objectif 12 Mpx à l'arrière (un grand angle ouvrant à f/1.8 et un téléobjectif ouvrant à f/2.4), d'un capteur frontal TrueDepth 7 Mpx (avec portraits en selfies, Face ID et les Animojis), associés à un stabilisateur optique d'image, un autofocus amélioré et un déclenchement plus rapide. Il peut filmer en 4K et pour la première fois enregistrer les sons en stéréo pour un rendu plus immersif.



S'il semble en retrait des capteurs 40 Mpx de certains concurrents Android, l'appareil photo d'Apple bénéficie d'un traitement logiciel de l'image hyper efficace. La puce A12 Bionic exécute des milliards d'opérations à chaque prise de vue pour prendre un même cliché à plusieurs expositions différentes et restituer les meilleurs éléments dans la version finale. Résultat, l'iPhone s'améliore en basse lumière et offre un rendu fidèle des couleurs, plus proches de la réalité que chez Huawei par exemple.



Autre nouveauté, le mode portrait permet désormais d'ajuster le flou d'arrière-plan après avoir pris la photo. Il suffit d'appuyer sur "modifier" pour choisir l'effet de profondeur désiré sur une réglette allant de f/1.4 à f/16. Une fonctionnalité que proposent déjà certains modèles Android. L'effet est plutôt réussi même si les contours des sujets sont parfois mal découpés lorsque les conditions lumineuses sont plus exigeantes et que la séparation avec le décor n'est pas assez marquée.

L'iPhone Xr, un meilleur compromis

Forts de ces améliorations, l'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max sont clairement les meilleurs iPhone du moment. Mais ils ne sont pas forcément les plus intéressants de la gamme cette année. Hormis son processeur et son deuxième objectif, l'iPhone Xs est quasiment identique à l'iPhone X. Le gain de puissance offert par la nouvelle puce ne saute pas autant aux yeux que le passage de l'iPhone 7 à l'iPhone X. Face ID est toujours efficace mais ne s'est pas amélioré. L'appareil photo est meilleur mais l'iPhone X prenait déjà d'excellents clichés. Les propriétaires d'un iPhone X n'ont donc pas trop intérêt à dépenser à nouveau plus de 1.000 euros.



Le meilleur choix de la gamme est alors peut-être l'iPhone Xs Max et sa surface d'affichage inédite de 6,5 pouces. Mais ce format ne convient pas à tout le monde. L'écran monte plus haut et descend plus bas. Durant notre test, nous avons souvent rencontré des difficultés pour afficher le centre de notifications et atteindre la première rangée d'icônes à une main sans passer par le mode "accès facile", un balayement vers le bas un peu fastidieux à la longue. Et l'appareil tient plus difficilement dans une poche. Il faut aussi pouvoir mettre le prix, de 1.259 à 1.59 euros, selon la configuration.



Même s'il ne sera pas disponible avant le 26 octobre, le meilleur compromis de la cuvée 2018 semble être l'iPhone Xr, qui proposera quasiment les mêmes fonctionnalités (design sans bord, encoche, Face ID, charge sans-fil, puce Apple A12 Bionic) que l'iPhone Xs pour 300 à 400 euros de moins et quelques compromis sur l'écran (LCD et non Oled), l'appareil photo (pas de téléobjectif pour le zoom) et la capacité de la batterie (jusqu'à 256 Go contre 512 Go pour la gamme Xs). Pour les propriétaires d'iPhone 8 et de modèles antérieurs, il est très certainement le moyen le plus accessible d'entrer pour de bon dans la nouvelle ère de l'iPhone.



On regrettera néanmoins qu'Apple ne fournisse ni chargeur rapide (compter plus d'une heure pour faire le plein du smartphone), ni adaptateur prise Jack vers port Lightning pour brancher un casque ou des écouteurs filaires. Des impasses difficilement compréhensibles à ce niveau de prix.

Prix et disponibilité

iPhone Xs : 1.159 euros en 64 Go, 1.329 euros en 256 Go et 1.559 euros en 512 Go. Disponible depuis le 21 septembre.



iPhone Xs Max : 1.259 euros en 64 Go, 1.429 euros en 256 Go et 1.659 euros en 512 Go. Disponible depuis le 21 septembre.



iPhone Xr : 859 euros en 64 Go, 919 euros en 128 Go et 1.029 euros en 256 Go. Disponible en précommande le 19 octobre et en boutique le 26 octobre.