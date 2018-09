publié le 14/09/2018 à 13:54

Apple coupe le fil pour de bon avec la prise Jack. La présentation des nouveaux iPhone mercredi 12 septembre à Cupertino (Californie) a confirmé la direction prise par le groupe ces dernières années. En 2016, Apple lançait l'iPhone 7 et proposait pour la première fois un iPhone dépourvu de ce connecteur audio. Ce virage coïncidait alors avec le lancement des AirPods, des écouteurs sans-fil avec appairage automatique tout en permettant à l'iPhone de gagner quelques millimètres de finesse et de régler ses problèmes d'étanchéité.



Depuis mercredi, il n'y a plus un seul iPhone en vente permettant d'écouter de la musique avec un casque ou des écouteurs filaires. La sortie des iPhone Xr, Xs et Xs Max a poussé vers la sortie l'iPhone SE, l'iPhone 6 et l'iPhone 6s, les derniers modèles qui étaient équipés d'une prise Jack.

Depuis le lancement de l'iPhone 7, Apple proposait cependant une solution de secours à ses utilisateurs. La marque à la pomme fournissait un adaptateur prise Jack vers port Lightning permettant de brancher des écouteurs. Cet accessoire, vendu 9 euros jusqu'ici, n'est pas compris dans les boîtes des iPhone présentés mercredi.

Pour écouter de la musique avec l'un de ces modèles, il faut se tourner vers des solutions Bluetooth ou acheter un adaptateur, désormais facturé par Apple 10 euros. Une source de profit non négligeable pour la marque : selon le site d'analyse de données Thinknum, le câble Lightning vers mini Jack était au mois d'août l'accessoire le plus vendu par la marque à la pomme.