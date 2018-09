Prélèvement à la source : "Le système est prêt pour janvier 2019", assure Bercy

publié le 02/09/2018 à 10:20

Le système du prélèvement de l'impôt à la source en France "est prêt pour janvier 2019" et les anomalies identifiées lors de phases de test ont été résolues, a fait savoir dimanche 2 septembre le ministère de l'Action et des Comptes publics.



Samedi 1er septembre, Le Parisien affirmait avoir consulté une note du fisc montrant que des centaines de milliers d'erreurs avaient été recensées lors de la phase d'essai du prélèvement à la source, censé entrer en vigueur début 2019. "Les phases pilotes menées avaient justement pour objectif d'identifier de potentielles anomalies et les réparer si nécessaire, ce qui a été fait", a assuré le ministère de l'Action et des Comptes publics dans une réaction transmise à l'AFP.

Avec ces révélations du Parisien, les inquiétudes concernant l'application de cette mesure ne devraient pas cesser. Mais cette nuit, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics avait déjà tenté de rassurer avec un tweet, dans lequel il affirme que techniquement tout était réglé. Emmanuel Macron avait annoncé jeudi 30 août qu'il attendait "des réponses précises" avant de "donner une directive finale" sur l'avenir de cette réforme majeure.

Poke @le_Parisien! La phase de tests du #PrélèvementALaSource a permis d’identifier des erreurs et de les corriger (c’est son rôle!). Les erreurs identifiées concernent moins de 1% des contribuables, elles ont été depuis résolues. Le dispositif technique fonctionne, il est prêt ! — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 1 septembre 2018