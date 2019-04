Des toilettes pour vaches pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

publié le 03/04/2019 à 04:47

Aux Pays Bas, un urinoir pour bovins a été testé dans une ferme de vaches laitières et il permet de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre. En pratique quand la vache a faim, elle se dirige toute seule vers une mangeoire avec des céréales et c'est quand elle est bien installée qu'une sorte de bras articulé lui positionne une cuvette juste sous la queue.



Ce bras lui stimule un nerf en frottant pour lui donner envie de faire pipi. La cuvette récupère les 1,5 litre produit à chaque fois et le tout part ensuite aspiré par un tuyau vers un grand container. En fait, les vaches contribuent au réchauffement climatique de deux façons. Elles émettent du méthane quand elles rotent mais ont aussi un impact quand elles urinent. Si le liquide entre en contact avec le fumier qui est par terre dans l'étable, une réaction chimique produit du protoxyde d'azote, un autre puissant gaz a effet de serre.

Permet de diviser par deux les émissions de protoxyde d'azote

Grâce à cet urinoir, le contact avec le fumier sur le sol est évité, ce qui permet de diviser par deux les émissions de ce gaz. Alors dans cette étable expérimentale, les 58 vaches se sont habituées selon l'éleveur. Chaque fois qu'elles vont manger, elles n'ont même plus besoin d’être stimulées et l'air dans l'étable est plus sain. La société Hanskamp qui a mis au point ces toilettes pour vaches cherche maintenant une solution pour utiliser les containers d'urine.

Cela peut faire un très bon engrais, mais il y a aussi des pistes pour s'en servir pour produire avec de l'hydrogène pour faire rouler les voitures et là encore réduire les émissions de carbone. Une petite vidéo de ces toilettes bovines est à retrouver ci-dessous.

> CowToilet | Hanskamp