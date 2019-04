publié le 02/04/2019 à 05:04

Il y a de l'or dans nos téléphones portables. D'ailleurs, les médailles des prochains jeux olympiques de 2020 au Japon seront faites entièrement avec le métal de millions d'appareils recyclés. La collecte a duré deux ans et s'est arrêtée hier. Suffisamment d'or, d'argent et de bronze ont été récoltés pour fabriquer les 5.000 médailles qui seront attribuées pendant les Jeux.



Les organisateurs ont demandé à tous les japonais de leur envoyer leur vieux téléphones. Ils ont fait le bilan hier, lundi 1er avril, et grâce à tout ce qu'ils ont récupéré, ils ont obtenu 28 kilos d'or, et plus de 5.000 kilos d'argent et de bronze. La médaille d'or, attention, n'est pas en or. Elle est en réalité en argent et recouverte d'une fine pellicule d'or, sinon elle coûterait 20.000 euros pièce. Là c'est à peu près 500 euros pour une médaille en or, donc il fallait beaucoup d'argent et de métal et l'objectif est atteint.



En fait, dans nos téléphones, il y en a des minuscules quantités. Pour les récupérer, les appareils sont coupés en morceaux et chauffés à 900 degrés, ce qui fait fondre tous les métaux. On les sépare ensuite avec des moyens chimiques. En France, on estime qu'il y a 100 millions de téléphones inutilisés, qui dorment dans nos tiroirs. Seulement 15% des portables qui ne servent plus seulement sont recyclés.

L'intérêt de les récupérer est écologique et social

L'intérêt de les récupérer est écologique, ça évite d'aller extraire ces métaux dans des mines polluantes en Chine ou en Amérique du sud, ou en plus les employés sont en général exploités. Autre avantage, ça créé des emplois en France, 25.000 portables recyclés, ça fait un emploi en insertion. Donc voilà, une bonne idée pour le Jeux de 2024, nous demander nos vieux portables pour fabriquer les médailles !