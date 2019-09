Jacques Chirac honoré dans la série "Plus belle la vie" dès le lendemain de sa mort

Dans ce flot d'hommages en l'honneur de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, l'équipe de Plus belle la vie s'est démarquée par sa réactivité. En effet elle a honoré l'ancien président dès le vendredi 27 septembre, soit le lendemain de sa mort.

"Quand je pense au décès de Jacques Chirac hier..." lance Yolande, un personnage de la série. Son interlocuteur, ne semble pas se rappeler de qui il s'agit, alors elle réplique : "Celui qui sautait par dessus les barrières du métro".

Repéré par le Huffington Post, cet hommage est une prouesse, étant donné qu'un épisode est tourné et enregistré 4 à 6 semaines avant sa diffusion. Mais la production a l'habitude de ce genre de choses, elle en a d'ailleurs fait sa marque de fabrique.

Concrètement, dès qu'un événement majeur se déroule, toute la production est mobilisée pour réagir vite : "Les auteurs, qui travaillent à Paris, écrivent une scène en quelques heures, puis on prend les comédiens qui sont sur place dans les studios à Marseille", explique la productrice Michelle Podroznik, "on enregistre la scène le matin à 10h entre deux tournages. Elle est ensuite visionnée et le soir intégrée à l'antenne".