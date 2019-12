La prime de Noël 2019 versée le 13 décembre à 2,3 millions de Français

et Sylvain Zimmermann

publié le 06/12/2019 à 17:21

C'est une annonce attendue par des millions de foyers chaque année. La prime de Noël est attribuée à quelque 2,3 millions de ménages aux revenus modestes, et est généralement versée au cours du mois de décembre, l'annonce de sa reconduction par le gouvernement se faisant en début du dernier mois de l'année.

Pour 2019, le virement par les Caisses d'allocations familiales et Pôle emploi sera effectué le vendredi 13 décembre, comme le révèle LCI. "Les fêtes de fin d’année sont une période particulière dans le cœur de tous les Français. Et c’est un moment où la solidarité a toute sa place", a indiqué Christelle Dubos, secrétaire d"État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé.

"La prime de Noël vient donner un coup de pouce au pouvoir d’achat des foyers les plus modestes, qu’il s’agisse d’une personne seule, d’un couple ou d’une famille", a-t-elle indiqué.

Des montants variables

Comme depuis 2009, le montant de cette prime exceptionnelle de fin d'année sera de 152,45 euros pour une personne seule, 228,67 euros pour un foyer de deux personnes (couple sans enfant, adulte isolé avec un enfant) et 274,41 euros pour trois personnes (couple avec un enfant, adulte isolé avec deux enfants).

À partir de quatre personnes, le montant de la prime est plus élevé pour un foyer monoparental (335,39 euros) que pour un couple avec deux enfants (320,14 euros) et la prime est complétée de 60,98 euros par enfant supplémentaire.

La prime de Noël est versée aux personnes percevant l'allocation équivalent retraite, le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et la prime forfaitaire pour reprise d'activité. À noter que la prime varie selon le nombre de personnes composant le foyer en ce qui concerne le RSA.