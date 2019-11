publié le 16/11/2019 à 11:54

À l'occasion de ses 70 ans, Emmaüs ouvre ses portes ce samedi 16 et dimanche 17 novembre pour célébrer son anniversaire partout en France, grâce aux 27.500 compagnons, salariés et bénévoles du mouvement. Selon, Jean-François Maruszyczak, directeur général d'Emmaüs France, "on ne peut pas se réjouir de ces festivités" car "cela veut dire qu'il y a toujours des personnes en situation de difficulté et de fragilité".

Il alerte sur la situation actuelle de précarité dans laquelle vivent de nombreux citoyens : "9 millions de personnes en France vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de 900€ par mois. Cela touche des personnes qui sont proches de nous ou des invisibles, ceux qu'on ne voit plus".

Emmaüs ne cesse de se développer et de s'adapter au mieux pour aider les plus démunis : "Les communautés Emmaüs étaient traditionnellement plutôt peuplées d'hommes mais aujourd'hui, le besoin s'est ouvert à des femmes, des enfants mais aussi des familles. Un ensemble d'autres structures s'est créé comme Emmaüs Connect sur la fracture numérique, une place de marché solidaire et des entreprises de réinsertion".