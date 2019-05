publié le 14/05/2019 à 08:38

Face à la relance du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, les investisseurs se préparent au pire : ils sont de plus en plus sélectifs dans le choix des pays qu’ils favorisent. Et la France n’est pas si mal placée.



Elle est même très bien cotée : pour la première fois nous intégrons, selon un cabinet d’étude américain, le top 5 des pays les plus attractifs au monde pour les entreprises et les investisseurs étrangers. Et pour la première fois depuis 20 ans, nous passons devant la Chine et le Japon.

D’après ce baromètre annuel, qui existe depuis des décennies, 77% des entreprises interrogées comptent augmenter leurs niveau d’investissement dans l’Hexagone au cours des 3 prochaines années. Ce classement lève une hypothèque qui hier encore inquiétait le gouvernement : est-ce que les images de violences des manifestations hebdomadaires allaient laminer notre attractivité ? La réponse est manifestement négative.

Une bonne note due à plusieurs facteurs

Si le secteur du Tourisme est chahuté par le climat social, les analystes considèrent que notre potentiel de fond reste intact et que les réformes du début du quinquennat Macron sont positives. C’est encourageant, car ce diagnostic concerne le moyen et long terme.



Cela posé, il ne faut pas pour autant pousser le Cocorico trop fort. D’abord parce que la France reste assez loin des États-Unis de l'Allemagne, du Canada et de la Grande-bretagne, les 4 pays en tête de ce classement, en matière d'appréciation globale.



Par ailleurs, il est intéressant de noter que le Brexit, comme nos "gilets jaunes", ne pèsent pas lourd dans la cotation des analystes. L’autre singularité, c’est que nous bénéficions de la brutale dégradation de la Chine. La tête de liste de ce palmarès de 2002 à 2012 qui rétrograde sèchement à la 7e place derrière le Japon.



La baisse de la consommation intérieure, cumulée au recul des exportations consécutives, aux bras de fer commerciaux qui se multiplient partout, et enfin à l’effarant niveau d’endettement des entreprises chinoises inquiètent de plus en plus. Quant au Japon, son déclin démographique et son surplace économique font craindre que le Dragon n’ait plus de dent.

La stabilité des pays industrialisés recherchée par les investisseurs

Actuellement, 43% des investisseurs internationaux disent rechercher des opportunités dans les marchés émergents riches en matières premières, en main d’œuvre et en nouveaux clients. Problème : 22 de leurs 25 destinations prioritaires sont toujours des pays industrialisés.



Entrepreneurs et investisseurs veulent avant tout un environnement juridiquement et politiquement régulés. L’envol économique des pays en développement passe en priorité par une bonne gouvernance.

