L'investissement en pure perte

publié le 09/11/2018 à 09:20



Le cas d'Alexia



En 2012, le conjoint d’Alexia investit dans un projet de construction d’une villa d’accueil pour séniors. La villa est livrée en 2014 et un bail est signé avec un groupement de communes qui est chargé de faire fonctionner la villa. C’est donc ce groupement de communes qui s’occupe de trouver les résidents ainsi que le personnel et qui doit gérer toute l’administration du lieu. Son conjoint, lui, est censé se contenter de percevoir les loyers de la part du groupement de communes. Pourtant, depuis la livraison en 2014, aucun loyer n’a été versé et pour cause : la villa est désespérément vide, elle n’a jamais été mise en service ! Le groupement de communes ferait en effet face à des blocages administratifs au niveau de la préfecture et du département. Depuis 2014, le conjoint d’Alexia aurait dû toucher 45000 euros, mais il n’a pas touché un centime.