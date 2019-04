Investissement : malgré les "gilets jaunes", la France reste attractive

publié le 05/04/2019 à 08:21

La France reste toujours attractive et c’est encore le cas cette année. Un million et demi de personnes travaillent dans des entreprises étrangères qui ont choisi au fil du temps, d’irriguer l’économie française.



Les mouvements de rue ou la grogne sociale n’ont pas détourné de nouveaux candidats à l’implantation. Après une année 2018 déjà très active avec 1.323 décisions d’investissements, un record depuis 11 ans, les chiffres des trois premiers mois de cette année sont toujours plus gaillards : ils sont supérieurs de 20% à ceux de la même période de l’an dernier.

Notre image est un des éléments importants à prendre en compte. D’autant plus décisif que les perspectives économiques sont moins assurées voire instables comme c’est le cas depuis des mois en Grande-Bretagne, à cause du Brexit. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les projets d’investissements britanniques en France sont en hausse de 33%.

30.000 emplois créés ou maintenus

Autre signe, plus discret mais très significatif. Un tiers des nouveaux projets est le fruit de sociétés qui n’avaient jusqu’à l’an dernier aucune activé dans l’Hexagone. La France fait moins peur et sa réputation de pays difficile pour le business s’atténue.



Peut-être que le meilleur signe de cette évolution est l’attractivité de ses métropoles régionales : la région parisienne n’attire plus que 30% de nouvelles implantations. Les multinationales, qui emploient 22% des chercheurs en entreprises en France, savent qu’elles trouveront des compétences et du dynamisme en province. Ces investissements se traduisent par plus de 30.000 emplois créés ou maintenus par ces décisions d’investissement. C’est dans la moyenne des 10 dernières années et dans 9 cas sur 10, ce sont des créations nettes.



Curieusement, en dépit des harangues de Donald Trump sur notre pays et de ses appels à rapatrier les investissements en Amérique, les Américains sont nos premiers investisseurs étrangers et les premiers créateurs d’emplois devant les Allemands et la Grande-Bretagne. En revanche, l’ambition Chinoise de conquérir la planète ne passe pas par la France. Ses investissements reculent pour la 2° année consécutive.

Les plus

- Aéroports de Paris va doubler ses investissements à Roissy et Orly avec 6 milliards d'euros entre 2021 et 2025.

La note

- 15/20 à Valéo. L’équipementier serait, avec 1.355 brevets, le champion de l’innovation devant PSA et Safran.