01/11/2018

La polémique concernant les commissions que prélèvent les banques n'est pas prête de s'éteindre. On en découvre tous les jours. Des discrètes et des coûteuses comme les frais dits de succession, ou comment ponctionner vos dépôts, après votre mort. L'association des usagers des banques évalue à 120 millions par an le total des montants prélevés sur ces comptes.



Ces frais très particuliers sont en hausse de 21% en 5 an, c'est à dire huit fois plus vite que l'inflation. On enregistre des pics de 114% au LCL et même 275% pour la Macif. Si les banques affirment que tout correspond à un service, les associations de consommateurs en doutent.

Si le législateur a mis en place un encadrement de certains frais, comme les commissions de transferts d'argent, de tenue de compte ou de découvert, il a laissé quelques trous et quelques banques s'y engouffrent.