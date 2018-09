À la découverte d'Europa-Park, élu meilleur parc d'attractions du monde

Europa-Park compte plus d'une centaine d'attractions

Europa-Park compte plus d'une centaine d'attractions

Le Blue Fire Megacoaster, 4 inversions et une propulsion à 100 km/h

publié le 11/09/2018 à 16:06

Loopings, vitesse, sensations, dépaysement... C'est ce que promet à ses visiteurs Europa-Park depuis son ouverture en juillet 1975. Pour la cinquième année d'affilée, le parc d'attractions allemand vient d'être élu meilleur parc à thèmes du monde lors des Golden Ticket Awards.



La famille Mack, constructeurs de manèges, ne s'attendait sûrement pas à un tel succès en ouvrant un parc à Rust, près de la frontière franco-allemande, pour présenter ses produits. En 2017, Europa-Park était le deuxième parc le plus visité d'Europe avec 5,7 millions de visiteurs, derrière le géant Disneyland Paris et ses 14,8 millions de visiteurs. Avec leurs 2 millions et quelques visiteurs, le Puy du Fou, le Parc Astérix ou encore le Futuroscope font pâle figure.

Dans ses quartiers proposant une immersion dans des pays d'Europe, de la France à l'Islande en passant par la Grèce, Europa-Park propose à ses visiteurs plus de 100 attractions dont 13 montagnes russes, qui cumulent les records. Le Silver Star, avec ses 73 mètres de haut et ses pointes à 127 km/h, a été pendant 10 ans le plus haut grand huit d'Europe, jusqu'à l'ouverture de Shambhala à PortAventura (en Espagne) en 2012. Avec ce genre d'attraction spectaculaire, le parc est devenu incontournable pour les amateurs de sensations fortes.

Montagnes russes en réalité augmentée

Les propriétaires, la famille Mack, misent également sur de nouveaux concepts et de nouvelles technologies. Des casques de réalité augmentée permettent par exemple de donner un nouveau souffle à des montagnes russes moins spectaculaires que leurs grandes sœurs, en plongeant le visiteur dans un film coordonné avec les sensations éprouvées sur le parcours.

Le 26 mai 2018, Europa-Park est touché par un incendie Crédit : Christine Gertler / dpa / AFP

Europa-Park a pourtant connu un coup dur avant l'été. Le 26 mai 2018, un important incendie se déclenche alors que le parc est ouvert au public. Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'attraction La grotte des pirates et le quartier scandinave sont totalement détruits. Le parc ne se laisse pas abattre, et a d'ores et déjà annoncé que tout serait reconstruit.

Bientôt un parc aquatique

Pour la suite, le parc d'attractions allemand veut continuer sur sa lancée et accélérer son développement. Europa-Park construit sur plus de 40 hectares un parc aquatique couvert et un 6e hôtel thématisé. Rulantica, qui a adopté un poulpe pour mascotte, proposera en 2019 aux visiteurs de plonger dans les pays nordiques.



En attendant, c'est la France qui est à l'honneur en 2018. L'Eurosat Can-Can Coaster, attraction historique d'Europa-Park a été revue et totalement re-thématisée sur le thème du Moulin Rouge, avec lequel les Mack ont signé un partenariat unique. L'ouverture était prévue pour l'été, elle aura finalement lieu le 12 septembre.

